«Благодарен Мартину Скорсезе»: Дуэйн Джонсон — о работе в новом фильме режиссёра

В конце февраля СМИ сообщили, что Дуэйн Джонсон, Леонардо Ди Каприо и Эмили Блант сыграют в новом фильме Мартина Скорсезе. Джонсон подтвердил это и немного поговорил про работу над лентой.

Дуэйн назвал время, которое ушло для съёмок в картине, «самым вдохновляющим в карьере».

Благодарен за самое вдохновляющее в творческом плане время в моей карьере — тесное сотрудничество с друзьями и, конечно, с маэстро Мартином Скорсезе.

Будущая лента расскажет историю гавайского криминального авторитета, который безжалостно борется за власть. Инсайдеры описывают фильм как смесь тех самых «Славных парней» и «Отступников» в гавайском формате.

Сценарий напишет Ник Билтон, работавший над «Кумиром» для HBO. У безымянной картины пока нет даты выхода.