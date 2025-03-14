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Дженна Ортега и Тейлор Расселл могут сняться в ремейке триллера «Одинокая белая женщина»

Дженна Ортега и Тейлор Расселл могут сняться в ремейке триллера «Одинокая белая женщина»
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По информации известного киноинсайдера Джеффа Снейдера, актрисы Дженна Ортега и Тейлор Расселл ведут переговоры, чтобы сняться в ремейке эротического триллера «Одинокая белая женщина».

Оригинал 1992 года с Бриджит Фондой и Дженнифер Джейсон Ли в главных ролях рассказывает про молодую девушку Элли Джонс, которая находит через объявление соседку по квартире — Хэди. Они быстро сближаются и превращаются в лучших подруг, однако со временем соседка оказывается не такой, какой казалась всё время.

Тейлор Расселл в фильме «Целиком и полностью»

Фото: Warner Bros.

Режиссёром оригинала выступил Барбе Шрёдер. Кто снимет ремейк, Снейдер не уточнил. Пока стоит дождаться официальной информации от создателей ленты или крупных СМИ.

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