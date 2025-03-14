Глен Пауэлл снимется в научно-фантастическом фильме от режиссёра «Муфасы»

По данным издания Deadline, актёр Глен Пауэлл, известный по фильмам «Топ Ган: Мэверик», «Смерч 2» и другим, получил главную роль в научно-фантастическом фильме «Естественный порядок» от режиссёра «Муфасы». Лента основана на одноимённом романе Мэтта Олдрича.

Подробности держатся в секрете, но проект позиционируется как возвышенный научно-фантастический триллер, в котором рассказывается о стремлении к вечной жизни.

Режиссёром выступит постановщик фильма «Муфаса: Король Лев» Барри Дженкинс. Выпустит фильм в мире кинокомпания Universal Pictures.

Информации о других актёрах и дате выхода пока что нет.