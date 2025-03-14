Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Четвертьфинал. День 12
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Глен Пауэлл снимется в научно-фантастическом фильме от режиссёра «Муфасы»

Глен Пауэлл снимется в научно-фантастическом фильме от режиссёра «Муфасы»
Комментарии

По данным издания Deadline, актёр Глен Пауэлл, известный по фильмам «Топ Ган: Мэверик», «Смерч 2» и другим, получил главную роль в научно-фантастическом фильме «Естественный порядок» от режиссёра «Муфасы». Лента основана на одноимённом романе Мэтта Олдрича.

Подробности держатся в секрете, но проект позиционируется как возвышенный научно-фантастический триллер, в котором рассказывается о стремлении к вечной жизни.

Режиссёром выступит постановщик фильма «Муфаса: Король Лев» Барри Дженкинс. Выпустит фильм в мире кинокомпания Universal Pictures.

Информации о других актёрах и дате выхода пока что нет.

Материалы по теме
Все подробности второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»
Все подробности второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android