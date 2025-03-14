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Роберт Киркман подтвердил, что разработка игры по «Неуязвимому» продолжается

Роберт Киркман подтвердил, что разработка игры по «Неуязвимому» продолжается
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Во время недавнего интервью писатель Роберт Киркман вновь поговорил про разрабатываемую игру по «Неуязвимому». По словам Роберта, разработка тайтла активно продолжается, а сам писатель очень «взволнован».

Из того, что я увидел, я взволнован больше, чем когда-либо. В данном случае мы говорим про «Неуязвимого».

Над тайтлом трудится внутренняя команда Skybound Entertainment более чем из 30 человек. В неё входят ветераны Blizzard, EA, Epic Games и Amazon Games.

Ранее сообщалось, что игра будет очень жестокой, в духе мультсериала. Для каких платформ разрабатывается игра и когда выйдет, увы, пока информации нет.

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