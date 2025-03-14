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В работе находится новая экранизация романа «Земля Санникова» Владимира Обручева

В работе находится новая экранизация романа «Земля Санникова» Владимира Обручева
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что компания «Марс Медиа» займётся экранизацией романа «Земля Санникова». Автором произведения 1924 года выступил Владимир Обручев.

Новая адаптация книги сохранит дух и сюжетную основу романа. Фильм расскажет о путешествии группы исследователей к таинственной земле за полярным кругом, которая благодаря уникальному климату превратилась в живой парк ледникового периода. На своём пути они встретят удивительный растительный и животный мир того времени.

Ранее о потенциальной экранизации «Земли Санникова» заявляла компания KD Studios, однако «Марс Медиа» подтвердила, что все права принадлежат именно ей.

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