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Актрису Елену Яковлеву экстренно госпитализировали в Москве

Актрису Елену Яковлеву экстренно госпитализировали в Москве
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Звезду сериала «Каменская» и других проектов Елену Яковлеву экстренно госпитализировали в Москве из-за жалоб на сильные боли в животе. Об этом сообщило издание SHOT.

По данным SHOT, у актрисы предварительно обнаружили заболевание брюшной полости и новообразование в печени. Яковлевой назначили терапию, какое-то время она будет находиться под наблюдением медиков.

Елена известна не только по «Каменской»: она также снималась в «Чебурашке», «Интердевочке», «Петербургских тайнах» и многом другом. Яковлева — лауреат государственной премии Российской Федерации (2000), двух премий «Ника» (1990, 1993), премии «ТЭФИ» (2004) и нескольких премий «Золотой орёл» (2005, 2017, 2024).

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