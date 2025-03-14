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Сериал «Тед Лассо» получит четвёртый сезон про женский состав ФК «Ричмонд»

Сериал «Тед Лассо» получит четвёртый сезон про женский состав ФК «Ричмонд»
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Американский актёр Джейсон Судейкис анонсировал четвёртый сезон сериала «Тед Лассо». Сейчас авторы шоу уже пишут сценарий продолжения, другими подробностями главная звезда проекта делиться не стал.

Ранее британские СМИ сообщали, что продолжение шоу будет посвящено женской команде ФК «Ричмонд». Судя по всему, нас ждёт мягкий перезапуск сериала, в котором вернётся лишь часть основного актёрского состава культового шоу.

Да, сейчас мы пишем сценарий четвёртого сезона. Тед будет тренировать женский состав, остановимся на этом.

Сериал «Тед Лассо» официально завершился весной 2023 года после выхода третьего сезона. Сюжет шоу подошёл к концу, однако после этого создатели проекта и авторитетные СМИ сообщали о возможном продолжении или выходе спин-оффов. Проект рассказывает о тренере по американскому футболу Теде Лассо, который прилетает в Англию тренировать местную футбольную команду «Ричмонд», хотя сам почти ничего не смыслит в этом виде спорта.

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