Начались съёмки криминального триллера «Тоннель» с Елизаветой Боярской

Онлайн-кинотеатр KION объявил о старте съёмок криминального триллера «Тоннель». Производство ведётся совместно с НТВ и Team Films.

По сюжету неподкупная таможенница Света Суворова всегда была слишком принципиальной для маленького городка, где всё решается «по дружбе». По крайней мере до тех пор, пока финская мафия не похитила её мужа. Шанс вернуть его есть, для этого Свете придётся забыть о своих принципах и пойти на сделку со своей совестью.

Фото со съёмок

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Режиссёром сериала выступит Флюза Фархшатова. В актёрском составе задействованы Елизавета Боярская, Сергей Гилёв, Таисья Калинина, Даниил Страхов, Мамука Патарава, Влад Фурман, Александр Аверин и другие.

«Тоннель» выйдет в онлайн-кинотеатре KION.