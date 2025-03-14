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На Netflix вышел блокбастер «Электрический штат» со звёздами Голливуда

На Netflix вышел блокбастер «Электрический штат» со звёздами Голливуда
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14 марта в онлайн-кинотеатре Netflix состоялась премьера фильма «Электрический штат». Один из самых дорогих проектов в истории стриминговых сервисов уже можно посмотреть с русской озвучкой или субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет ленты разворачивается в альтернативном 1994 году, когда ожесточённая война людей и искусственного интеллекта закончилась ничьей. Население пытается восстановиться после масштабных потерь, а роботы отправились в зону отчуждения.

Главные роли в фильме сыграли звёзды Голливуда: Милли Бобби Браун («Очень странные дела»), Крис Пратт («Стражи Галактики»), Вуди Харрельсон («Настоящий детектив»), Ке Хюи Куан («Всё везде и сразу») и Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»).

Режиссёрами выступили братья Руссо, ранее известные по «Мстителям: Война бесконечности» и «Мстителям: Финал». Ранее критики уничтожили ленту, назвав её бездушным контентом для стримингов.

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