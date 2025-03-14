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Звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега поздравила Майки Мэдисон с победой на «Оскаре»

Звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега поздравила Майки Мэдисон с победой на «Оскаре»
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Американская актриса Дженна Ортега поделилась своими впечатлениями от победы Майки Мэдисон на «Оскаре»-2025. Звезда «Уэнсдей» заявила, что всегда верила в свою подругу и понимала, что актриса выиграет награду за лучшую женскую роль за недели до церемонии.

Ортега вспомнила, что ещё во времена знакомства с Мэдисон понимала, что у той большой будущее в кино.

Я говорила всем, что она выиграет «Оскар», я понимала это ещё за недели до церемонии. С того момента, как я встретила её, я сразу увидела в Майки прекрасного, глубокого и невероятно талантливого человека. Здорово видеть, как хорошие люди побеждают.

Майки Мэдисон получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Анора» на церемонии, прошедшей 3 марта. Лента также завоевала и другие важные награды, включая лучший фильм и лучший режиссёр.

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