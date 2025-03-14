Третий сезон «Джека Ричера» поставил рекорд в сервисе Amazon Prime по просмотрам

Компания Amazon поделилась успехами «Джека Ричера» — одного из своих флагманских сериалов. За первые 19 дней после старта третьего сезона шоу собрало 54,6 млн просмотров — это абсолютный рекорд для продолжений сериалов в онлайн-кинотеатре Amazon Prime.

Сейчас третий сезон «Ричера» занимает второе место в списке самых популярных сериалов стриминга в первые 19 дней, уступая лишь «Фоллауту», который собрал за тот же срок около 65 млн просмотров. Больше всего боевик смотрят в США, Великобритании, Германии и Бразилии.

Третий сезон «Джека Ричера» стартовал 20 февраля с трёх эпизодов и завершится уже 27 марта. Продолжение шоу рассказывает о новых приключениях бывшего спецагента Джека Ричера, который сталкивается с ещё более грозным противником по имени Полли. Впервые за долгое время экс-сотрудник спецслужб должен нарушить планы человека, заметно превосходящего его по физическим показателям.