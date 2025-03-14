Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Четвертьфинал. День 12
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Третий сезон «Джека Ричера» поставил рекорд в сервисе Amazon Prime по просмотрам

Третий сезон «Джека Ричера» поставил рекорд в сервисе Amazon Prime по просмотрам
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Amazon поделилась успехами «Джека Ричера» — одного из своих флагманских сериалов. За первые 19 дней после старта третьего сезона шоу собрало 54,6 млн просмотров — это абсолютный рекорд для продолжений сериалов в онлайн-кинотеатре Amazon Prime.

Сейчас третий сезон «Ричера» занимает второе место в списке самых популярных сериалов стриминга в первые 19 дней, уступая лишь «Фоллауту», который собрал за тот же срок около 65 млн просмотров. Больше всего боевик смотрят в США, Великобритании, Германии и Бразилии.

Третий сезон «Джека Ричера» стартовал 20 февраля с трёх эпизодов и завершится уже 27 марта. Продолжение шоу рассказывает о новых приключениях бывшего спецагента Джека Ричера, который сталкивается с ещё более грозным противником по имени Полли. Впервые за долгое время экс-сотрудник спецслужб должен нарушить планы человека, заметно превосходящего его по физическим показателям.

Материалы по теме
Восхитительно: стоит ли смотреть третий сезон «Ричера»
Восхитительно: стоит ли смотреть третий сезон «Ричера»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android