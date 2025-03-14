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Стартовали съёмки фильма «Александр I» о российском императоре

Стартовали съёмки фильма «Александр I» о российском императоре
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Кинокомпания 1-2-3 Production объявила о старте съёмок художественно-документального фильма «Александр I». Производство продлится несколько месяцев, а дата премьеры станет известна позже.

«Александр I» продолжит цикл исторических проектов «Русь» и расскажет историю жизни российского императора Александра (1777-1825), брата Николая I и внука Екатерины II. С малых лет его воспитывали как будущего правителя – в жёсткой дисциплине и с отличным образованием.

Став императором, Александр собирался продолжить реформы предшественников – отменить крепостное право и ввести конституцию. Однако в начале XIX века разгорается война двух великих империй — Франции и России, и Александру предстоит пройти тернистый путь от блестящих реформ до Отечественной войны.

Роль Александра I в разные годы исполнят Сергей Горошко («Майор Гром») и Савелий Кудряшов («Хоккейные папы»), а императора Павла I сыграет Виталий Кищенко («Метод»). Режиссёром выступит Морад Абдель-Фаттах («Екатерина Великая»).

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