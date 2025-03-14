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Финал третьего сезона мультсериала «Неуязвимый» получает высочайшие оценки от зрителей

Финал третьего сезона мультсериала «Неуязвимый» получает высочайшие оценки от зрителей
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12 марта завершился третий сезон мультсериала «Неуязвимый» — супергеройского проекта от Amazon. По традиции сезон завершился после выхода восьмого эпизода под названием I Thought You'd Never Shut Up.

Спустя сутки на агрегаторе IMDb сформировалась оценка эпизода — зрители оценили её на 9,9 балла из 10. Сейчас серия занимает 12-е место в топе лучших эпизодов в истории, уступая только некоторым сериям из «Во все тяжкие», «Игры престолов», «Гравити Фолз» и других культовых проектов. Зрители отмечают, что авторы выпустили выдающийся эпизод, который держит в напряжении от начала и до самого конца.

Фото: IMDb

«Неуязвимый» рассказывает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, и выясняет, что его отец совсем не тот, кем хочет казаться. Тем временем авторы шоу уже работают над четвёртым сезоном проекта.

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