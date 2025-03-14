Дэниел Крейг получил роль Джеймса Бонда в 2000-х благодаря Майклу Фассбендеру

Ирландский актёр Майкл Фассбендер поделился историей с кастинга на роль Джеймса Бонда в начале 2000-х. Тогда он тоже проходил прослушивание на роль, во время которого внезапно даже для себя он порекомендовал взять Дэниела Крейга.

Фассбендер вспомнил, что встретился с продюсерами Майклом Уилсоном и Барбарой Брокколи, после чего назвал кандидатуру Дэниела Крейга. Актёр до сих пор не знает, почему он продвигал другого артиста, а не самого себя.

Я встретился с Барбарой Брокколи и Майклом Уилсоном ещё до выбора Дэниела Крейга на роль Бонда. Я помню, как вошёл в эту комнату и сказал: «Дэниел Крейг». Я не знаю, почему я его продвигал, я должен был продвигать себя! Я уже говорил, что я просто ужасен на прослушиваниях. Очевидно, Дэниел проделал фантастическую работу в роли Бонда, я думаю, что это самое успешное воплощение персонажа в истории франшизы.

Последней на данный момент картиной по «Джеймсу Бонду» стала «Не время умирать» с Дэниэлом Крейгом. Лента вышла в 2021 году и собрала в прокате $ 774 млн. Сейчас права на бренд перешли компании Amazon, которая уже начала поиски продюсера, режиссёра и актёра на главную роль.