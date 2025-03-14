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Звезда «Спящей красавицы» Эмили Браунинг сыграет в новом «Побеге»

Звезда «Спящей красавицы» Эмили Браунинг сыграет в новом «Побеге»
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Как сообщают журналисты издания Variety, Эмили Браунинг («Спящая красавица»), Лукас Гейдж («Улыбка 2») и Дрэйк Роджер («Винчестеры») сыграют главные роли в новом «Побеге» (Prison Break).

Отмечается, что Браунинг сыграет бывшую женщину-солдата, которая становится сотрудником исправительного учреждения, Гейдж — политика из состоятельной семьи, а Роджер — заключённого. Действия пилотного эпизода шоу будут происходить в мире оригинального «Побега», однако история будет посвящена новым персонажам. Больше деталей пока не раскрывается.

Сроки и дата выхода нового «Побега» пока не раскрываются. Премьера состоится в стриминговом сервисе Hulu.

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