Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Четвертьфинал. День 12
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы спортивной драмы «Роднина» про советскую фигуристку превысили 100 млн рублей

Сборы спортивной драмы «Роднина» про советскую фигуристку превысили 100 млн рублей
Аудио-версия:
Комментарии

13 марта сборы спортивной драмы «Роднина» про советскую фигуристку превысили 100 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилась ровно неделя — премьера состоялась 6-го числа.

Фото: «Фонд Кино»

Фильм рассказывает о становлении трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной. Впервые встав на лёд, маленькая Ира понимает, что нашла своё призвание. Спустя годы талантливая спортсменка идёт к заветной золотой медали, но судьба преподносит ей настоящие испытания. Преодолев тяжёлую болезнь, измену партнёра, конфликт с тренером, Ирина Роднина обретает настоящую любовь и благодаря невероятной силе духа и жажде победы бросает вызов всему миру.

Главные роли в ленте исполнили Владислава Самохина («Первокурсницы»), Евгений Ткачук («Лихие»), Иван Колесников («Движение вверх») и другие актёры. Режиссёром выступил Константин Статский («Мажор»).

Материалы по теме
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android