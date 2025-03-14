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13 марта сборы спортивной драмы «Роднина» про советскую фигуристку превысили 100 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилась ровно неделя — премьера состоялась 6-го числа.

Фото: «Фонд Кино»

Фильм рассказывает о становлении трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной. Впервые встав на лёд, маленькая Ира понимает, что нашла своё призвание. Спустя годы талантливая спортсменка идёт к заветной золотой медали, но судьба преподносит ей настоящие испытания. Преодолев тяжёлую болезнь, измену партнёра, конфликт с тренером, Ирина Роднина обретает настоящую любовь и благодаря невероятной силе духа и жажде победы бросает вызов всему миру.

Главные роли в ленте исполнили Владислава Самохина («Первокурсницы»), Евгений Ткачук («Лихие»), Иван Колесников («Движение вверх») и другие актёры. Режиссёром выступил Константин Статский («Мажор»).