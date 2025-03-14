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Вышел симулятор реслинга WWE 2K25 с Джоном Синой и Дуэйном Джонсоном

Вышел симулятор реслинга WWE 2K25 с Джоном Синой и Дуэйном Джонсоном
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14 марта состоялся релиз WWE 2K25 — новой части симулятора рестлинг-шоу на основе известнейшей франшизы. Для покупки доступны три версии, цены на которые начинаются от $ 70 до $ 130.

Видео доступно на YouTube-канале WWE 2K. Права на видео принадлежат Visual Concepts.

Разработчики добавили в тайтл самый большой ростер в истории серии. Игрокам доступно более 300 бойцов, в том числе признанные легенды — например, Джон Сина и Дуэйн «Скала» Джонсон.

Также в WWE 2K25 стали доступны соревнования между бойцами вне зависимости от пола: мужчины смогут проводить бои против женщин. Кроме того, авторы вернули механику Chain Wrestling и обновили сюжетную линию.

WWE 2K25 уже доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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