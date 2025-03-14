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Промокоды Genshin Impact (Геншин Импакт) со стрима 14 марта версии 5.5 — как получить 300 примогемов бесплатно

Промокоды Genshin Impact перед обновлением 5.5 — авторы раздают по 300 примогемов
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Разработчики Genshin Impact показали три промокода с подарками для игроков в рамках прямой трансляции 24 января, посвящённой предстоящему обновлению 5.5.

Версия Genshin Impact 5.5 будет доступна игрокам с 26 марта 2025 года, а уже сейчас можно забрать награды за три кода — каждый набор содержит 100 камней истока (донатная валюта) и какой-то игровой ресурс.

  • GI55Teteocan — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;
  • GoGoVaresa0326 — 100 примогемов и 5 книжек опыта героя;
  • CoachIansan0326 — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке. Обращаем внимание, что все коды действуют только до вечера 15 марта, после чего они станут неактивными и награды получить будет уже нельзя.

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