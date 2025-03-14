Клуб 1win убрал двух игроков из основного состава по Dota 2

Российский киберспортивный клуб 1win Team сообщил о переводе в запас двух игроков основного состава по Dota 2 — саппорта Дмитрия Fishman Полищука и оффлейнера Александра Cloud Захарова.

Главный тренер команды Тимур Ahilles Кульмухамбетов отметил, что текущей пятёрке не удалось наладить коммуникацию.

Нас не устроили результаты команды, а взаимоотношения в коллективе достигли точки невозврата. К сожалению, полноценно стакнуться и прогрессировать не получилось.

На ближайших турнирах вместо Фишмана и Клауда сыграют Валерий SSS Лазарев и Илья Hduo Дериглазов. FISSURE Universe: Episode 4 c участием 1win стартует 22 марта.