Раскрыты первые детали четвёртого сезона сериала «Тед Лассо»

Apple официально подтвердила выход четвёртого сезона «Теда Лассо». Также компания опубликовав первый постер. Тем временем журналисты издания Entertainment Weekly раскрыли первые детали продолжения.

Сообщается, что съёмки нового сезона стартуют в июле. Действия первого эпизода развернутся в Канзасе, однако в последующих сериях Тед вернётся в Великобританию. Также в продолжении вернутся Бретт Голдстин, Джереми Свифт и Ханна Уоддингем.

Сериал «Тед Лассо» официально завершился весной 2023 года после выхода третьего сезона. Ранее британские СМИ сообщали, что продолжение шоу будет посвящено женской команде ФК «Ричмонд». Судя по всему, нас ждёт мягкий перезапуск сериала, в котором вернётся лишь часть основного актёрского состава культового шоу.

Первый постер