Фильм «Микки 17» с Робертом Паттинсоном вышел в кинотеатрах России

7 марта состоялась мировая премьера «Микки 17» — фантастического боевика с Робертом Паттинсоном от режиссёра «Паразитов» Пона Джун-хо. Спустя восемь дней после премьеры картина всё же появилась в большинстве киносетей России.

По традиции картина добралась до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Фильм демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

«Микки 17» рассказывает о будущем, где созданные клоны помогают человечеству в колонизации новых планет. Один из таких клонов по имени Микки отправляется исследовать новый мир и бесследно пропадает. К его счастью, каждая смерть не означает конец жизни, поскольку Микки постоянно клонируют. За первые выходные лента собрала неутешительные $ 43 млн.