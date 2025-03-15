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Фильм «Микки 17» с Робертом Паттинсоном вышел в кинотеатрах России

Фильм «Микки 17» с Робертом Паттинсоном вышел в кинотеатрах России
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7 марта состоялась мировая премьера «Микки 17» — фантастического боевика с Робертом Паттинсоном от режиссёра «Паразитов» Пона Джун-хо. Спустя восемь дней после премьеры картина всё же появилась в большинстве киносетей России.

По традиции картина добралась до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Фильм демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

«Микки 17» рассказывает о будущем, где созданные клоны помогают человечеству в колонизации новых планет. Один из таких клонов по имени Микки отправляется исследовать новый мир и бесследно пропадает. К его счастью, каждая смерть не означает конец жизни, поскольку Микки постоянно клонируют. За первые выходные лента собрала неутешительные $ 43 млн.

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