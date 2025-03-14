В EA Sports FC 25 появились Сейду Думбия, Жервиньо и Виктор Ибарбо — легенды FIFA 15

14 марта в EA Sports FC 25 стартовал второй этап FUT Birthday — празднования 16-летия режима Ultimate Team. В игру добавили новую команду усиленных карточек с максимальными показателями особых приёмов и нерабочей ноги, а также вернули в серию знаменитое трио нападающих.

Речь идёт о бывших игроках «Ромы» Сейду Думбия, Жервиньо и Виктора Ибарбо. Все трое появились в игре в качестве Героев от итальянской лиги с высокими показателями скорости. В последний раз эти игроки блистали в FIFA 15, где их использовали многие геймеры, что и стало поводом для возвращения спортсменов в футбольный симулятор.

Три уровня Жервиньо, Думбия и Ибарбо Фото: EA

Всех троих спортсменов можно получить в заданиях, а затем развить с помощью тематических эволюций, чтобы улучшить их скорость, удары, дриблинг, передачи и физические показатели. Наиболее мощные версии футболистов также доступны в наборах и на трансферном рынке за внушительную сумму.