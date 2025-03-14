Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Четвертьфинал. День 12
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российские Aurora и Spirit вышли в топ-6 на PGL Wallachia S3 по «Доте»

Российские Aurora и Spirit вышли в топ-6 на PGL Wallachia S3 по «Доте»
Комментарии

Российские команды Aurora Gaming и Team Spirit успешно преодолели первый раунд нижней сетки PGL Wallachia Season 3 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Новый состав Mira и TORONTOTOKYO выбил с LAN-турнира в Румынии китайскую Team Tidebound, а Team Spirit в непростой серии оказалась сильнее Gaimin Gladiators. Обе серии завершились со счётом 2-1.

Фото: Liquipedia

Следующие матчи Spirit и Aurora проведут уже завтра. Соперники определятся позже — ими станут команды, которые сегодня проиграют в полуфинале верхней сетки.

Финал PGL Wallachia Season 3 с призовым фондом $ 1 млн намечен на 16 марта и пройдёт в студии в Бухаресте.

Материалы по теме
Клуб 1win убрал двух игроков из основного состава по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android