Российские Aurora и Spirit вышли в топ-6 на PGL Wallachia S3 по «Доте»

Российские команды Aurora Gaming и Team Spirit успешно преодолели первый раунд нижней сетки PGL Wallachia Season 3 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Новый состав Mira и TORONTOTOKYO выбил с LAN-турнира в Румынии китайскую Team Tidebound, а Team Spirit в непростой серии оказалась сильнее Gaimin Gladiators. Обе серии завершились со счётом 2-1.

Фото: Liquipedia

Следующие матчи Spirit и Aurora проведут уже завтра. Соперники определятся позже — ими станут команды, которые сегодня проиграют в полуфинале верхней сетки.

Финал PGL Wallachia Season 3 с призовым фондом $ 1 млн намечен на 16 марта и пройдёт в студии в Бухаресте.