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Сериал God of War получит как минимум два сезона

Сериал God of War получит как минимум два сезона
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Рональд Д. Мур принял участие в новом выпуске подкаста Кэти Сакхофф. В ходе разговора зашла речь о грядущей сериальной адаптации God of War от Amazon. По словам Мура, который выступит исполнительным продюсером, будущий проект получит как минимум два сезона.

Видео доступно на YouTube-канале Katee Sackhoff. Права на видео принадлежат Katee Sackhoff.

Будущий сериал по God of War адаптирует сюжет одноимённой игры 2018 года. Проект расскажет историю бывшего спартанца, который живёт в скандинавском королевстве Мидгард вместе со своим сыном Атреем и лицом к лицу встречается с местными богами.

Рональд Д. Мур больше всего известен по работе над фантастическими проектами. Именно он ответственен за культовый перезапуск сериала «Звёздный крейсер «Галактика», выходивший с 2004 по 2009 год. После этого продюсер работал над космическим шоу «Ради всего человечества» для Apple.

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