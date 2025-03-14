Сериал God of War получит как минимум два сезона

Рональд Д. Мур принял участие в новом выпуске подкаста Кэти Сакхофф. В ходе разговора зашла речь о грядущей сериальной адаптации God of War от Amazon. По словам Мура, который выступит исполнительным продюсером, будущий проект получит как минимум два сезона.

Видео доступно на YouTube-канале Katee Sackhoff. Права на видео принадлежат Katee Sackhoff.

Будущий сериал по God of War адаптирует сюжет одноимённой игры 2018 года. Проект расскажет историю бывшего спартанца, который живёт в скандинавском королевстве Мидгард вместе со своим сыном Атреем и лицом к лицу встречается с местными богами.

Рональд Д. Мур больше всего известен по работе над фантастическими проектами. Именно он ответственен за культовый перезапуск сериала «Звёздный крейсер «Галактика», выходивший с 2004 по 2009 год. После этого продюсер работал над космическим шоу «Ради всего человечества» для Apple.