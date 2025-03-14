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Авторы новых «Героев меча и магии» проведут бета-тест

Авторы новых «Героев меча и магии» проведут бета-тест
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Разработчики новых «Героев меча и магии» из студии Unfrozen раскрыли, что закрытое бета-тестирование стратегии пройдёт с 17 по 28 марта. Подать заявку на участие можно на странице игры в Steam.

В рамках тестирования геймеры опробуют мультиплеерный режим «Арены». В нём игроки будут сражаться друг с другом. Количество мест для закрытого бета-теста ограничено.

Heroes of Might and Magic: Olden Era предложит геймерам «классический игровой процесс», который будет приправлен рядом свежих идей и механик.

Полноценный релиз Heroes of Might and Magic: Olden Era состоится до конца 2025 года в раннем доступе на платформе Steam.

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