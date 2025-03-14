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«Не увидел рвения от некоторых игроков»: Fishman рассказал, почему покинул состав 1win Team по Dota 2

«Не увидел рвения от некоторых игроков»: Fishman рассказал, почему покинул состав 1win
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Саппорт Дмитрий Fishman Полищук раскрыл причины ухода из состава 1win по Dota 2. Хотя в анонсе клуб сообщал, что игрок переходит в запас, сам Фишман заявил, что покинул коллектив.

По словам Полищука, после серии неудачных результатов он предложил шаги по улучшению состава, но организации 1win они не понравились.

После последнего турнира, который мы проиграли, я зафорсил некоторые разговоры, предложил некоторые решения, которые не совсем понравились организации 1win. Так получилось, что я больше не в составе. Могу от себя сказать, что я был очень демотивирован, как и вся команда. Я приходил в команду уровня The International, но не увидел рвения от некоторых игроков. Понял, что превращаюсь в «зарплатника», что меня в принципе не устраивает.

Fishman поблагодарил экс-тиммейтов и организацию, а также сообщил, что в ближайшее время сосредоточится на рейтинговых матчах в Dota 2.

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