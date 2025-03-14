Вышел первый тизер комедии «Чумовая пятница 2» с Джейми Ли Кёртис — премьера 8 августа

Вышел первый тизер комедийного фильма «Чумовая пятница 2» с Линдси Лохан и Джейми Ли Кёртис. Актрисы снова исполнят главные роли в сиквеле.

Видео доступно на YouTube-канале Disney. Права на видео принадлежат Disney.

Согласно синопсису, в продолжении героиня Лохан становится матерью, которая будет в одиночку воспитывать дочь Харпер. Затем главная героиня решит выйти замуж за британского ресторатора Эрика Дэвиса, у которого тоже окажется дочь – Лили. Две семьи поначалу не смогут найти общий язык, что вновь приведёт к магии с обменом телами.

Режиссёром ленты выступила Ниша Ганатра, работавшая над «Добро пожаловать в Чиппендейлс» и «И просто так». Оригинальную картину тепло приняли как критики, так и обычные зрители.

Мировая премьера комедии «Чумовая пятница 2» состоится 8 августа.

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Фото: Disney