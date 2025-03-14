Вышел новый тизер аниме-фильма по «Алисе в стране чудес» — премьера 29 августа

Вышел новый тизер аниме-фильма по «Алисе в стране чудес». В ролике показали Безумного Шляпника, Чеширского кота и других героев.

Видео доступно на YouTube-канале SHOCHIKU animeチャンネル【公式】. Права на видео принадлежат P.A. Works.

Напомним, аниме не станет точным пересказом событий книги. По сюжету в Стране чудес окажется современная девушка Рисэ — там она встретит Алису и других персонажей произведения.

Студия P.A. Works наиболее известна по работе над сериалом «Тусовщик Кунмин» и полнометражным фильмом «Укрась прощальное утро цветами обещания». Среди других работ можно выделить франшизы «Белый ящик» и «Экзотическая семейка».

Премьера полнометражной ленты состоится 29 августа.