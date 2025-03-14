Assassin's Creed Shadows будет работать на Steam Deck в день выхода

Разработчики Assassin's Creed Shadows из Ubisoft опубликовали трейлер игры. Ролик посвятили версии проекта для Steam Deck. Экшен будет работать на портативке в день выхода.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

События Assassin's Creed Shadows развернутся в феодальной Японии в период Сэнгоку. Главных героев в этот раз двое: девушка-ниндзя и афросамурай Ясукэ. Вместе герои будут восстанавливать справедливость на территории Страны восходящего солнца, попутно мстя своим обидчикам. За разработку игры отвечает студия Ubisoft Quebec — авторы Assassin's Creed Odyssey.

Релиз игры состоится уже 20 марта на PS5, Xbox Series и ПК. Русский язык будет в виде субтитров, но без озвучки.