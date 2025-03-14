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Фантастика «Савана» с Венсаном Касселем выйдет в России 10 июля — первый трейлер

Фантастика «Савана» с Венсаном Касселем выйдет в России 10 июля — первый трейлер
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Вышел дебютный трейлер фантастического фильма «Савана» с Венсаном Касселем («Двенадцать друзей Оушена», «Чёрный лебедь»). В ролике показали завязку сюжета и центральных героев истории.

Видео доступно на YouTube-канале Janus Films. Права на видео принадлежат Janus Films.

Лента расскажет о предпринимателе Карше, который создаёт кладбище, где родственники умерших могут с помощью специальных саванов наблюдать за телами покойных. Однако однажды неизвестные вандалы оскверняют несколько захоронений, в том числе могилу жены Карша.

Также в актёрский состав вошли Дайан Крюгер («Троя»), Сандрин Холт («Чёрная сутана»), Гай Пирс («Помни») и другие. Кресло режиссёра занял Дэвид Кроненберг («Автокатастрофа», «Муха»).

Премьера фильма в кинотеатрах России состоится 10 июля.

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