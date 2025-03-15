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Режиссёр фильма «Район №9» снимет новый «Звёздный десант»

Режиссёр фильма «Район №9» снимет новый «Звёздный десант»
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Как сообщает издание Hollywood Reporter, компания Sony запустила в работу новую версию фильма «Звёздный десант». За проект отвечает Нил Бломкамп, постановщик «Района номер девять», «Робота по имени Чаппи» и других фантастических лент.

Будущая картина будет куда ближе к оригинальной книге Роберта Хайнлайна, чем экранизация 1997 года Пола Верховена. Судя по всему, зрителей ждёт полноценная боевая фантастика вместо во многом сатирического формата ленты 28-летней давности.

Действие «Звёздного десанта» разворачиваются в далёком будущем, когда Земля ударилась в милитаризм, а у человечества уже есть колонии на других планетах, где люди сражаются с насекомоподобными инопланетянами — арахнидами. Главным героем выступает Джонни Рико, который участвует в сражениях с арахнидами на других планетах и проходит большой путь от простого рядового до офицера.

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