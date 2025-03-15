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Непоколебимый Джейсон Стэйтем — на постере боевика «Мастер»

Непоколебимый Джейсон Стэйтем — на постере боевика «Мастер»
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Amazon опубликовала новый постер боевика «Мастер». На нём оказался изображён брутальный Джейсон Стэйтем с кувалдой в руке.

Над сюжетом фильма «Мастер» работал Сильвестр Сталлоне. Он рассказывает о мужчине, который бросает опасную работу ради счастливой тихой жизни — но вынужден вернуться к основной профессии после пропажи девушки. Как обычно, зрителей ждёт зрелищный боевик с харизматичным актёром.

Режиссёром «Мастера» выступил Дэвид Эйр, недавно работавший со Стэйтемом над «Пчеловодом». Этот боевик стал самым популярным пиратским фильмом в России в 2024 году.

В кинотеатрах России боевик выйдет 27 марта, за день до мировой премьеры.

Новый постер

Фото: Amazon

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