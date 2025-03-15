Опубликованы персональные постеры фильма «Грешники» про вампиров с Майклом Б. Джорданом

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала персональные постеры фильма «Грешники» про вампиров. На них оказались изображены исполнители главных ролей, включая Майкла Б. Джордана, Хейли Стайнфелд, Джек О’Коннелл, Вунми Мосаку и других.

Сюжет ленты Райана Куглера расскажет, как братья-близнецы решают вернуться в родной город, но обнаруживают, что его заполонили вампиры. Братья начинают вести войну против кровососов.

Ранее говорилось, что фильм в какой-то степени вдохновлён аниме, а ещё лента в итоге может перерасти в большую франшизу, если получит успех у зрителей. Премьера картины в мировом прокате состоится 18 апреля.

Постеры

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.