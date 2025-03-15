Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Полуфинал. День 13
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Опубликованы персональные постеры фильма «Грешники» про вампиров с Майклом Б. Джорданом

Опубликованы персональные постеры фильма «Грешники» про вампиров с Майклом Б. Джорданом
Комментарии

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала персональные постеры фильма «Грешники» про вампиров. На них оказались изображены исполнители главных ролей, включая Майкла Б. Джордана, Хейли Стайнфелд, Джек О’Коннелл, Вунми Мосаку и других.

Сюжет ленты Райана Куглера расскажет, как братья-близнецы решают вернуться в родной город, но обнаруживают, что его заполонили вампиры. Братья начинают вести войну против кровососов.

Ранее говорилось, что фильм в какой-то степени вдохновлён аниме, а ещё лента в итоге может перерасти в большую франшизу, если получит успех у зрителей. Премьера картины в мировом прокате состоится 18 апреля.

Постеры

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Материалы по теме
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android