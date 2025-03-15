Сериал «Перси Джексон и Олимпийцы» продлён на третий сезон

Компания Disney продлила фэнтезийный сериал «Перси Джексон и Олимпийцы» на третий сезон. Детали сюжета и сроки премьеры продолжения шоу пока не раскрываются. Напомним, в начале февраля завершились съёмки второго сезона.

В актёрский состав сериала вошли Уокер Скобелл, Леа Джеффрис, Арьян Симхадри, Вирджиния Кулл, Чарли Бушнелл, Тимм Шарп, Глинн Тёрмен, Ник Борэйни, Азриэль Дэлман и другие. Сюжет продолжения шоу основан на книге «Море чудовищ». Писатель Рик Риордан вновь выступит в качестве консультанта и сценариста.

Премьера второго сезона состоится до конца 2025 года в стриминговом сервисе Disney+. Точная дата выхода пока не раскрывается.