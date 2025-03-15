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Сериал про нуарного Человека-паука выйдет в цветной и чёрно-белой версии

Сериал про нуарного Человека-паука выйдет в цветной и чёрно-белой версии
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Актёр Лукас Хаас пообщался с журналистами издания ComingSoon. В ходе разговора Хаас намекнул, что сериал про нуарного Человека-паука может выйти в двух версиях: цветной и чёрно-белой.

Когда мы снимали, то все мониторы были чёрно-белыми, так что всё выглядело очень аутентично.

Согласно официальному анонсу, проект расскажет историю стареющего частного детектива Нью-Йорка 1930-х годов. Герой вынужден бороться со своей прошлой жизнью и криминалом в городе.

Нуарного Человека-паука сыграет легендарный Николас Кейдж. Также ранее стало известно, что злодея в шоу воплотит Брендан Глисон, известный по франшизе «Гарри Поттер» и фильму «Банши Инишерина».

Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Сроки и дата выхода пока не раскрываются.

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