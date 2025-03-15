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«Прохожу S.T.A.L.K.E.R. 2»: Гейб Ньюэлл рассказал, во что сейчас играет

«Прохожу S.T.A.L.K.E.R. 2»: Гейб Ньюэлл рассказал, во что сейчас играет
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Глава Valve Гейб Ньюэлл известен тем, что часто отвечает на вопросы фанатов со своей электронной почты. В одном из последних писем Ньюэлл поделился, что активно проходит S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Руководитель Valve собирается получить в шутере четвёртую концовку, после чего собирается переключиться на следующий проект.

Фото: Counter-Strike News

В последнее время я часто играю в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Завтра я должен получить четвёртую концовку, и тогда мне нужно будет решить, во что играть дальше.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоялся 20 ноября 2024 года на ПК и Xbox Series. Последний крупный патч для игры вышел в феврале.

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