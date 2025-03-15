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«Они вырезали все мои реплики»: Дженна Ортега — о роли в «Железном человеке 3»

«Они вырезали все мои реплики»: Дженна Ортега — о роли в «Железном человеке 3»
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Дженна Ортега пообщалась с журналистами издания Entertainment Tonight. В ходе разговора актриса вспомнила, что в возрасте 11 лет исполнила роль дочери вице-президента в «Железном человеке 3» от Marvel.

По словам Ортеги, она не уверена, что хочет снова сыграть в киновсленной Marvel. Дело в том, что авторы «Железного человека 3» вырезали все её реплики и даже убрали упоминание актрисы из титров.

Я уже сделала это однажды… [имеется в виду роль в фильме «Железный человек 3»] Это была одна из моих самых первых работ. Они вырезали все мои реплики и даже убрали моё имя…

Ближайшим проектом с участием Дженны Ортеги станет комедийный хоррор «Смерть единорога». Премьера ленты в кинотеатрах России состоится уже 3 апреля.

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