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Детективный сериал «Оперативная память» стартует 18 марта — первый трейлер

Детективный сериал «Оперативная память» стартует 18 марта — первый трейлер
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Вышел дебютный трейлер детективного сериала «Оперативная память» с Андреем Смоляковым. В ролике показали центральных героев шоу и завязку сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале «Иви». Права на видео принадлежат «Иви».

Сюжет сериала развернётся вокруг майора оперативного розыска Багрышева, который вынужден скрывать начавшуюся болезнь Альцгеймера, и молодого стажёра Соломатина – ему следователь передаёт опыт и знания и старается не забыть, что делал сегодня утром. В первый же день совместной работы напарники обнаруживают в озере трупы, а сам способ убийства напоминает почерк маньяка, которого Багрышев застрелил при задержании несколько лет назад.

Также в сериале сыграют Кузьма Сапрыкин («Инсомниа»), Ольга Ломоносова («Шпион»), Мария Андреева («Нежность») и другие актёры. Режиссёром проекта выступает Сергей Попов («ГДР»).

Сериал стартует 18 марта в стриминговом сервисе «Иви».

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