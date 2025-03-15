Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Полуфинал. День 13
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Хеллбой: Проклятие Горбуна» вышел в онлайне

Фильм «Хеллбой: Проклятие Горбуна» вышел в онлайне
Комментарии

15 марта состоялась цифровая премьера боевика «Хеллбой: Проклятие Горбуна». Лента уже доступна для просмотра в стриминговом сервисе Okko. Картина добралась до онлайн-кинотеатра спустя полтора месяца после выхода в прокате России. За время проката лента заработала 54 млн рублей.

Действие нового «Хэллбоя» разворачивается в Аппалачах в 1950-х годах. По сюжету супергерой и новый агент Бюро паранормальных исследований и обороны Бобби Джо Сонг объединятся в битве с демоном Горбуном и его командой ведьм.

Главные роли в новом «Хеллбое» исполнили Джек Кеси, Джефферсон Уайт, Аделин Рудольф и Леа Макнамара. Режиссёром выступил Брайан Тейлор («Адреналин»).

Материалы по теме
Идеальная сказка о легенде спорта, но спорный байопик. Обзор фильма «Роднина»
Идеальная сказка о легенде спорта, но спорный байопик. Обзор фильма «Роднина»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android