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«Блестящий триллер»: первые критики отлично приняли хоррор «Пепел» с Аароном Полом

«Блестящий триллер»: первые критики отлично приняли хоррор «Пепел» с Аароном Полом
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Первые критики уже успели посмотреть и составить мнение о научно-фантастическом хорроре Ash со звездой «Во все тяжкие» Аароном Полом. Согласно синопсису, главная героиня Рия просыпается на загадочной планете Ash и обнаруживает, что её команда мертва. Ей на помощь приходит Брион, и вместе им предстоит пройти через множество испытаний, чтобы выжить.

Фото: Rotten Tomatoes

Рецензенты приняли фильм крайне тепло. К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 91% «свежести». Авторы хвалят картину за отличное чувство юмора, классную постановку экшен-сцен и невероятную атмосферу.

Что пишут первые рецензенты о хорроре Ash:

Ash — это кровавое и мрачное научно-фантастическое путешествие.
Ash, возможно, и не изобрёл новый жанр научно-фантастических хорроров, однако режиссёр Flying Lotus знает, когда отойти от клише, а когда прибегнуть к ним.
Психологический триллер, наполненный блестящей научной фантастикой и психоделическими элементами, создающий нечто уникальное и запоминающиеся.
Ash ощущается вне времени. Он вобрал в себя как футуристичные образы, так и элементы научно-фантастических хорроров, которые были до него. Так что отсылки к «Нечто» Джона Карпентера и «Чужому» Ридли Скотта ощущаются вполне естественными.
Это захватывающий, эмпирический фильм, захлёстывающий вас своим саундтреком, напряжение которого нарастает по мере разрастания хаоса на экране.

Премьера картины в мировом прокате состоится уже 21 марта.

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