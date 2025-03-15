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Состав Aurora Gaming по Dota 2 занял 5–6 место на PGL Wallachia Season 3

Состав Aurora Gaming по «Доте» занял 5–6-е место на PGL Wallachia S3
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Русскоязычный состав клуба Aurora Gaming по Dota 2 завершил выступление на дебютном турнире PGL Wallachia Season 3 на 5–6-м месте, заработав $ 60 тыс.

В матче нижней сетки плей-офф новая команда TORONTOTOKYO и Mira уступила европейскому ростеру Tundra Esports — 1:2. Чуть ранее на той же стадии Team Spirit выбила с чемпионата китайскую Xtreme Gaming (2:0).

Фото: Liquipedia

Финал PGL Wallachia Season 3 с призовым фондом $ 1 млн состоится завтра, 16 марта, начало в 16:00. Соперником Team Liquid станет одна из трёх команд, продолжающих борьбу в нижней сетке, — Tundra Esports, Team Spirit и Team Falcons. Матч между первыми двумя идёт в эти минуты.

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