Состав Aurora Gaming по «Доте» занял 5–6-е место на PGL Wallachia S3

Русскоязычный состав клуба Aurora Gaming по Dota 2 завершил выступление на дебютном турнире PGL Wallachia Season 3 на 5–6-м месте, заработав $ 60 тыс.

В матче нижней сетки плей-офф новая команда TORONTOTOKYO и Mira уступила европейскому ростеру Tundra Esports — 1:2. Чуть ранее на той же стадии Team Spirit выбила с чемпионата китайскую Xtreme Gaming (2:0).

Фото: Liquipedia

Финал PGL Wallachia Season 3 с призовым фондом $ 1 млн состоится завтра, 16 марта, начало в 16:00. Соперником Team Liquid станет одна из трёх команд, продолжающих борьбу в нижней сетке, — Tundra Esports, Team Spirit и Team Falcons. Матч между первыми двумя идёт в эти минуты.