«Это последний турнир для Дурачьё»: российский керри покинет Tundra по Dota 2 после PGL

Главный тренер Tundra Esports по Dota 2 Дэвид MoonMeander Тан подтвердил слухи о том, что российский керри Антон dyrachyo Шкредов покинет состав команды после PGL Wallachia Season 3.

Комментируя пик Slark для Дурачьё, специалист сказал, что просто выбрал того героя, которого захотел игрок.

Это последний турнир для Дурачьё, поэтому я пикаю ему то, на чём он хочет играть.

Ранее в Сети появились слухи, что Шкредов покинет основной состав Tundra Esports после PGL Wallachia. Вероятно, это связано не с текущими результатами (команда выиграла два турнира и в третьем играла в финале), а с желанием самого Антона взять паузу в карьере.