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Фильм «Микки 17» выйдет в онлайне уже 25 марта — СМИ

Фильм «Микки 17» выйдет в онлайне уже 25 марта — СМИ
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Как сообщает издание When To Stream, фильм «Микки 17» выйдет в цифровых сервисах уже 25 марта. Если информация подтвердится, то лента появится на стримингах спустя всего лишь 18 дней после выхода в кинотеатрах — это один из самых коротких кинотеатральных окон в истории.

Столь быстрый выход фантастического фильма в онлайне связывают с низкими сборами в кино. По итогам первых выходных лента собрала в прокате всего лишь $ 43 млн при бюджете в $ 118 млн. Картина уже точно не окупится в кино, и Warner Bros., судя по всему, решила отбить хоть какие-то затраты в онлайн-кинотеатрах.

«Микки 17» рассказывает о будущем, где созданные клоны помогают человечеству в колонизации новых планет. Один из таких клонов по имени Микки отправляется исследовать новый мир и бесследно пропадает. К его счастью, каждая смерть не означает конец жизни, поскольку Микки постоянно клонируют. 15 марта лента неофициально добралась и до кинотеатров России.

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