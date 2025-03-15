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Матч между Tundra и Team Spirit на PGL Wallachia S3 по Dota 2 снова прерван — в прошлый раз игру перенесли на 2 дня

Матч между Tundra и Team Spirit снова прерван — в прошлый раз игру перенесли на 2 дня
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Решающая карта матча между Team Spirit и Tundra Esports на PGL Wallachia Season 3 по «Доте» была прервана из-за технических проблем. Когда удастся продолжить игру, пока неизвестно.

После двух карт счёт в серии 1:1. Победитель третьей карты проходит дальше по сетке, а проигравший покидает чемпионат, заняв четвёртое место.

Dota 2. PGL Wallachia Season 3 . 1/2 финала (нижняя сетка)
15 марта 2025, суббота. 20:00 МСК
Tundra Esports
Окончен
2 : 1
Team Spirit

В прошлый раз Tundra и Spirit встретились в гранд-финале DreamLeague Season 25. Тогда матч за титул пришлось отложить на два дня — в ходе четвёртой карты «драконы» столкнулись с DDoS-атакой. Администраторы совместно с представителями клуба несколько часов пытались исправить проблему, после чего перенесли игру.

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