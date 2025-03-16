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Звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега хочет сняться в новой части «Гремлинов»

Звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега хочет сняться в новой части «Гремлинов»
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Звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега пообщалась с журналистами. В ходе разговора актриса заявила, что хочет сняться в новой части «Гремлинов». По её словам, авторам ленты стоит только позвонить ей и она сразу согласится на роль.

Просто позвоните мне.

Ранее Крис Коламбус, соавтор оригинальных «Гремлинов», рассказывал, что писал сценарий для новой части, но дальше дело не продвинулось. Возможно, сейчас работа над проектом активно идёт.

«Гремлины» вышли в 1984 году и стали культовыми. Ко всему прочему, картина успешно показала себя в плане кассовых сборов и была тепло принята как со стороны критиков, так и зрителей. В 1990-м состоялась премьера «Гремлинов 2».

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