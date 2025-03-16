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Хоррор «Оно. Новая глава» выйдет в России 24 апреля — дублированный трейлер

Хоррор «Оно. Новая глава» выйдет в России 24 апреля — дублированный трейлер
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Вышел дублированный трейлер хоррора «Оно. Новая глава» (It Feeds). Из ролика стало известно, что премьера ленты в кинотеатрах России состоится 24 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале Black Fawn Films. Права на видео принадлежат FRESH Trailers.

Согласно синопсису, после того как в домашнюю психиатрическую клинику врывается девочка, утверждающая, что её питает некая сущность, Джордан и её ясновидящая мать должны найти способ остановить эту силу, прежде чем девочка будет полностью поглощена.

В актёрский состав вошли Эшли Грин («Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»), Шон Эшмор («Люди Икс 2»), Сара Гарсиа («Хороший доктор») и другие. Кресло режиссёра занял Чад Арчибальд.

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