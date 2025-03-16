Автор Hotline Miami опубликовал скриншоты своей новой игры

Один из создателей Hotline Miami Джонатан Сёдерстрём опубликовал первые скриншоты своей новой игры. По словам разработчика, над ней он работает уже несколько лет вместе с тремя своими друзьями.

Сёдерстрём не раскрывает пока ни название, ни жанр, ни другие подробности проекта. Судя по скриншотам, игра будет изобиловать сценами насилия и частичной наготы.

Ого, уже десять лет прошло с тех пор, как я что-то выпустил. Однако я не перестал делать игры. Вот вам небольшой обзор новой игры, над которой я работаю с тремя своими друзьями уже несколько лет. Скорее всего, пройдет еще несколько лет, прежде чем она будет закончена…

Джонатан Сёдерстрём пообещал раскрыть больше информации, когда разработка тайтла будет на финальной стадии. Отмечается, что до этого момента придётся подождать ещё несколько лет.

Первые скриншоты

Фото: Jonatan Söderström

Фото: Jonatan Söderström