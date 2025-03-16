«Отличный семейный фильм»: зрители приняли «Электрический штат» гораздо лучше критиков

14 марта состоялась премьера фильма «Электрический штат» — это новая картина от режиссёров «Мстителей» Энтони и Джо Руссо. Сюжет разворачивается в альтернативном 1994 году, когда ожесточённая война людей и искусственного интеллекта закончилась ничьей. Население пытается восстановиться после масштабных потерь, а роботы отправились в зону отчуждения.
Фото: Rotten Tomatoes
Ранее критики разнесли ленту на агрегаторе Rotten Tomatoes: фильм ругают за типичный научно-фантастический сюжет, плоских персонажей и искусственные диалоги. Теперь с «Электрическим штатом» ознакомились рядовые зрители, которые приняли картину гораздо лучше рецензентов.
Что пишут зрители о фильме «Электрический штат»
Критики совсем потеряли хватку. Фильм отличный, 2 часа пролетели незаметно. Очень рекомендую.
Не слушайте критиков, как по мне, это идеальный фильм для семейного просмотра.
Это хороший фильм, в который вложено много усилий и души. Обидно, что жалкие снобы его ругают. Любой, кто ставит ему низкую оценку, ставит такую оценку только себе.
Фильм мне очень понравился. Понятия не имею, почему критики его так ненавидят. Еще одно доказательство того, что критики потеряли связь с тем, чего хочет широкая аудитория.
Отличный фильм, много веселья. Не обращайте внимания на идиотов, пытающихся облить его грязью.