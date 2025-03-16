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«Отличный семейный фильм»: зрители приняли «Электрический штат» гораздо лучше критиков

«Отличный семейный фильм»: зрители приняли «Электрический штат» гораздо лучше критиков
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14 марта состоялась премьера фильма «Электрический штат» — это новая картина от режиссёров «Мстителей» Энтони и Джо Руссо. Сюжет разворачивается в альтернативном 1994 году, когда ожесточённая война людей и искусственного интеллекта закончилась ничьей. Население пытается восстановиться после масштабных потерь, а роботы отправились в зону отчуждения.

Фото: Rotten Tomatoes

Ранее критики разнесли ленту на агрегаторе Rotten Tomatoes: фильм ругают за типичный научно-фантастический сюжет, плоских персонажей и искусственные диалоги. Теперь с «Электрическим штатом» ознакомились рядовые зрители, которые приняли картину гораздо лучше рецензентов.

Что пишут зрители о фильме «Электрический штат»

Критики совсем потеряли хватку. Фильм отличный, 2 часа пролетели незаметно. Очень рекомендую.
Не слушайте критиков, как по мне, это идеальный фильм для семейного просмотра.
Это хороший фильм, в который вложено много усилий и души. Обидно, что жалкие снобы его ругают. Любой, кто ставит ему низкую оценку, ставит такую ​​оценку только себе.
Фильм мне очень понравился. Понятия не имею, почему критики его так ненавидят. Еще одно доказательство того, что критики потеряли связь с тем, чего хочет широкая аудитория.
Отличный фильм, много веселья. Не обращайте внимания на идиотов, пытающихся облить его грязью.
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