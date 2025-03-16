Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S21. Гранд Финал. День 14
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дженна Ортега раскрыла новые детали второго сезона сериала «Уэнсдей»

Дженна Ортега раскрыла новые детали второго сезона сериала «Уэнсдей»
Аудио-версия:
Комментарии

Дженна Ортега пообщалась с журналистами издания Collider. В ходе разговора актриса раскрыла новые летали второго сезона сериала «Уэнсдей». По её словам, продолжение шоу будет наполнено ещё большим количеством отсылок к фильмам ужасов.

Есть целый эпизод, выполненный в стиле слэшеров, и мы делаем много отсылок к хоррорам.

В продолжении к команде присоединились Стив Бушеми («Большой Лебовски») и Билли Пайпер («Доктор Кто»), а также был ряд приглашённых звёзд — в их числе Тандиве Ньютон («Мир Дикого Запада») и Кристофер Ллойд («Назад в будущее»).

Премьера продолжения состоится до конца 2025 года в стриминговом сервисе Netflix. Точная дата пока не раскрывается. Четыре эпизода снял сам Тим Бёртон, который работал над первым сезоном.

Материалы по теме
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android