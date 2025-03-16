Дженна Ортега раскрыла новые детали второго сезона сериала «Уэнсдей»

Дженна Ортега пообщалась с журналистами издания Collider. В ходе разговора актриса раскрыла новые летали второго сезона сериала «Уэнсдей». По её словам, продолжение шоу будет наполнено ещё большим количеством отсылок к фильмам ужасов.

Есть целый эпизод, выполненный в стиле слэшеров, и мы делаем много отсылок к хоррорам.

В продолжении к команде присоединились Стив Бушеми («Большой Лебовски») и Билли Пайпер («Доктор Кто»), а также был ряд приглашённых звёзд — в их числе Тандиве Ньютон («Мир Дикого Запада») и Кристофер Ллойд («Назад в будущее»).

Премьера продолжения состоится до конца 2025 года в стриминговом сервисе Netflix. Точная дата пока не раскрывается. Четыре эпизода снял сам Тим Бёртон, который работал над первым сезоном.