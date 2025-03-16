Режиссёр Джо Руссо пообщался с журналистами издания Omelete. В ходе разговора постановщик заявил, что «Мстители: Секретные войны» положат новое начало киновселенной Marvel.

Мы поведали финальную историю [в «Мстителях: Финал»], а теперь расскажем начальную историю…

Главным злодеем обоих новых «Мстителей» выступит Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего, которому будут противостоять актуальные Мстители. В их состав точно войдут члены Фантастической четвёрки, Громовержцев и некоторые другие супергерои, включая Соколиного глаза в исполнении Джереми Реннера.

Фильм «Мстители: Судный день» выйдет 1 мая 2026 года, а «Секретные войны» — 7 мая 2027 года.